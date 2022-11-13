 مؤسس «إنجازات مصر» أحد المشروعات الـ6 الممولة من البنك الأوروبي: نتيجة تعبي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تمويل البنك الأوروبي لـ6 مشروعات خضراء ذكية، منها مشروع القرية الزراعية المستدامة، الذي يسعى لتشغيل البنية بالطاقة من أجل المياه والزراعة، وهو ما كلّل نجاح «محمد» صاحب المشروع بالفرحة والسعادة الشديدة.

محمد الدمرداش، 40 عامًا، تخرج في كلية إدارة أعمال قسم المحاسبة، بالجامعة الأمريكية في محافظة القاهرة، والعضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة «إنجازات»، صاحبة مشروع القرية الزراعية المستدامة، من محافظة الوادي الجديد، لتطوير وتنفيذ وتشغيل البنية بالطاقة من أجل المياه والزراعة لحل معضلة الغذاء عن طريق إرفاق مشروعات مختلفة من بينها الزراعة.

إنتاج المياه من مصادر مختلفة

تقوم الشركة على مرافق متكاملة، من إنتاج للمياه من مصادر مختلفة ونظم ري حديثة، وكلها مرفقة بالطاقة الجديدة والمتجددة بالتكنولوجيا، وتوجد شبكة نقل وتوزيع الكهرباء بشكل مركزي، لتوفير مرفق الكهرباء 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع، وتتم إدارتها بالكامل عن بعد سواء مرفق الطاقة أو المياه، لتدويرهما عن بعد بتكنولوجيا إدارة المرافق الذكية، لترشيد استهلاك المياه بنسبة 75 % دون انبعاثات كربونية، وبأقل بصمة مائية لتحقيق عائد زراعي.

نفذ المشروع على مساحة 1200 فدان، كمرحلة أولى للتمويل، من البنك الزراعي المصري، ومحطة الكهرباء قدرتها 1.5 ميجا، مع كابلات أو شبكة بمساحة 80 ألف متر طولي، لإنتاج 45 ألف متر مكعب من المياه يوميًا لحين اكتماله.

«إنجازات» أفضل مشروع ذكي

حصل مشروع شركة «إنجازات مصر.. القرية الزراعية المستدامة Save» على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، ضمن 18 مشروعا في المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في فئة المشروعات المتوسطة، كما حصلت الشركة على جائزة المشروع السفير عن نفس المشروع كأفضل مشروع ذكي ومستدام علي مستوى المحافظة الوادي الجديد.

تمويل البنك الأوروبي لمشروع «إنجازات»

وصدر بيان عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على هامش فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP 27 لإعلان دعم البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية لستة مشروعات خضراء ذكية، منهم مشروع إنجازات، لتغمر صاحبه «محمد» فرحة كبيرة، بتكليل تعبه في المشروع.