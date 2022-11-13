سوهاج تبدأ بنفسها: «أول إذاعة مدرسية لتشكيل الوعي البيئي»

وضعت الدكتورة ماجدة هلال، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بإدارة سوهاج التعليمية، أهداف الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، وجهود الدولة فى مواجهة التغيرات المناخية، نصب أعينها.. هنا نشاط بيئى.. هنا إذاعة مدرسية بيئية.. هنا مدرسة خضراء.. هنا لافتات توعوية.. كلها أنشطة نفذتها فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم فى سوهاج.

«مناخنا حياتنا».. «مبادرة وطنية.. رقمية.. حياتية».. عبارات تحفيزية على أساسها بدأت ماجدة هلال تشكل الوعى البيئى لدى طلاب المدارس، طوعتها فى شكل مبادرة تحمل عنوان «التغيرات المناخية» والتى سخّرت فكرتها بداية من درس الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائى الذى يحمل عنوان «التغيرات المناخية وأثرها على الإنسان».

ماجدة: مناخنا حياتنا شعار مبادرة وطنية رقمية للصف الخامس الابتدائي

مواجهة التغيرات المناخية هو أكبر تحدٍّ للعالم حالياً، وتعنى حدوث اضطراب واضح فى الظروف المناخية العالمية، الناجم عن سوء النشاطات البشرية وتؤثر تأثيراً واضحاً على البيئة وتسبب الجفاف وتغير فى أنماط الأمطار، هكذا شرح معلمو الدراسات تفاصيل التغيرات المناخية بما يشكل وعى الطلاب، بحسب ما روته الدكتورة ماجدة هلال لـ«الوطن».

فقرات الصباح فى الإذاعة المدرسية لها دور مهم فى تشكيل الوعى البيئى لدى الطلاب، وعلى أساس ذلك تضمن هذه الفقرات أهداف مبادرة «اتحضر للأخضر» فى مدرسة مجمع بندار الكرمانية بهدف تغيير السلوكيات، ونشر الوعى البيئى، وحث المواطنين خاصة على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، لضمان استدامتها، حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة.

نشر الوعى بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية

حددت الدكتورة ماجدة هلال أهدافاً متنوعة لمبادرة «اتحضر للأخضر»، أهمها نشر الوعى بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

لم تقتصر المبادرات على ذلك فى مدارس محافظة سوهاج، بل نظم طلاب مدرسة مجمع بندار مسرحية بعنوان «أصدقاء البيئة» لتنمية إبداع الطلاب وخلق جيل مستقل بشخصية تتمتع بمهارات تواصل فعالة وأن يكون لكل طالب القدرة على التفاعل المجتمعى والقيام بدور فعال وسط مجتمع ملىء بالتحديات والتغيرات.