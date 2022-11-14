أستاذ الاقتصاد السياسي «عمرو صالح»: مصر تخطط لإقامة اقتصاد مستدام

قال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي، إن مصر لديها رؤية اقتصادية استراتيجية، تعتمد على مصادر القوة التي تمكن الدولة من إقامة اقتصاد قوي مستدام رغم تقلبات السوق، من خلال مشروعات تعتمد على الموارد الطبيعية التي تتمتع بها البلاد وتحويلها إلى مواد كاملة وتصديرها للخارج بهدف الاستفادة من القيمة المضافة من مصانع الرمال السوداء وإنتاج الغاز.

مصر تستهدف أن تكون مركزًا للهيدروجين الأخضر بالمنطقة

وأضاف صالح في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالقطاعات الواعدة ومن بينها الهيدروجين الأخضر والهيدروجين السائل، لافتًا إلى أن مصر تسعى إلى أن تصبح مركزًا لإنتاج الهيدروجين على مستوى المنطقة: «العالم أجمع الآن بعد قمة المناخ COP 27، أصبح لديه الوعي بأهمية المشروعات صديقة البيئة والإنتاج الأخضر وطرق الإنتاج النظيفة والخضراء».

الإنتاج الأخضر مستقبل التصدير للأسواق الخارجية

وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي أن الدول التي ستتبع طرق الإنتاج الأخضر وستقيم المشروعات الخضراء سيكون لديها فرصة أكبر للإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى ضرورة إقامة البنية التحتية للمشروعات الخضراء كونها مشروعات المستقبل التي ستستمر على مدار السنوات المقبلة.