حالة الطقس غدا الثلاثاء 15-11-2022 في مصر.. أمطار شمالا وغيوم على القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس غدا الثلاثاء على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث أوضحت تساقط أمطار خفيفة ومتوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية، ومحافظات شمال وجنوب الوجه البحرى، ومدن القناة وجنوب البحر الأحمر، وحلايب وشلاتين، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، كما يسود طقس غائم جزئيا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء، ومدن القناة، والسواحل الشرقية، في حين يسود طقس مشمس على شمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد غدا، حيث تتأثر البلاد حاليًا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، قادم على سطح البحر المتوسط.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا الثلاثاء على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 25 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر 25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 25 - 18

- كفر الشيخ 25 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 25 - 17

- الإسماعيلية 25 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 25 - 17

- طنطا 25 - 17

- شلاتين 30 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 25- 17

- مطروح 21 - 15

- السلوم 24 - 15

- سيوة 26 - 12

- العريش 25 - 17

- رفح 27 - 17

- الطور 28 - 18

- كاترين 19 - 12

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 22 - 13

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 28 - 20

- الغردقة 27 - 20

- مرسى علم 27 - 21

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 24 - 14

- المنيا 24 - 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 26 - 15

- قنا 27 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 29 - 17

- الوادي الجديد 29 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21