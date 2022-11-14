محامية: نطمح في حصول المرأة على إجازة رعاية صغير 3 مرات مدفوعة الأجر

قالت مها أبوبكر، المحامية المتخصصة في شؤون الأسرة، إنه من حق المرأة العاملة في مشروع قانون العمل الجديد رعاية صغير، بحيث تحصل على إجازة بدون مرتب لمدة 3 مرات، وفي هذه الحالة لا تحصل على راتبها، ولكنها موجودة على قوة العمل ولا يمكن فصلها وإنهاء خدمتها.

إقامة دور حضانة للمؤسسة

وأضافت «أبوبكر»، خلال لقاء ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن المؤسسة أو المنشأة التي تحتوي على 100 عاملة لابد أن تقيم دور للحضانة لها علاقة بالمكان، وهذا الجزء كان موجودا في قانون العمل القديم، ولكنه لم يُطبق حتى هذه اللحظة، إلا أن القانون الجديد أشار إلى إلزامية ذلك.

وتابعت: «إذا كان أقل من 100 عاملة، يبحث صاحب العمل عن منشآت مجاورة له لتوصيله إلى 100 طفل وينشئ حضانة أو يتعاقد على دار حضانة قريبة من مكان العمل، وهذه النقاط إلزامية».

تابعت المحامية: «القانون الجديد ألزم صاحب المؤسسة التي بها نساء يعلق لهن منشور مكتوب فيه كل حقوقهن، لكي يتمسكن بها، ولكي تعرف السيدات حقوقهن من باب الوعي، على أن يضعه في مكان ظاهر وبخط واضح».

واستكملت: «من حق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد نصف ساعة رضاعة لمرتين في اليوم الواحد، ويمكن ضمهم لتكون فترة واحدة، أي ساعة للرضاعة».

ولفتت إلى أنه من ضمن الأشياء التي تطمح لها السيدات هي أنه كان من المفترض أن يصبح العامين بدون أجر أن يكونا بأجر، متابعة: «في الآخر الطفل ملك المجتمع».

القانون الجديد حظر التمييز

وأكدت أن مصر على الطريق الصحيح في تطوير القانون وفيما يتعلق بالمرأة والطفل، فكان من المهم تطوير البنية التشريعية لكي يتم اللجوء لها عند الخلاف.

وأوضحت أن قانون العمل الجديد حظر كل أشكال التمييز ضد المرأة، وأن يكون هناك مساواة في العطاء بين الجنسين.