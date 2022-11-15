حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 15-11-2022 عاطفيا ومهنيا

تباين حظك اليوم سواء على المستويين الشخصي أو العملي نتيجة لتغيرات حركة الكواكب أو النجوم في منازل الأبراج السماوية الـ12.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة، التي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 15-11-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، الوضع الفلكي يمنحك حماسا وسرعة بديهة، وتعرف كيف تنتصر على المعوقات.

حظك اليوم برج الحمل 15-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية ولياقة ذهنية تساعدك على الإصلاح.

حظك اليوم برج الثور 15-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تضع مشاعرك جانبا لتحلل وتفكر بتعقل.

حظك اليوم برج الثور 15-11-2022 على الصعيد العاطفي

كن مستعدا للتسامح مع الأخطاء الغير مقصودة كي يمر اليوم بسلام.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-11-2022 على الصعيد المهني

تعمل اليوم بحماس ويقظة والقمر في منزل العلاقات يدفعك للاستمتاع بوقتك وتجذبك الحياة الاجتماعية.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-11-2022 على الصعيد العاطفي

قد تقضي اليوم وقتا هادئا مع الأحباب، ومن أهم أسباب نجاح حياتك العاطفية تعاطفك وتفهمك للآخر.

حظك اليوم برج السرطان 15-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك اليوم للتركيز على أمور مهنية أو مالية، فقط لا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج السرطان 15-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يصيبك بالتشوش.. انتبه اليوم لأقوالك تفاديا للخلافات مع الأحباب والأهل والأقارب.

حظك اليوم برج الأسد 15-11-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تتمتع اليوم باللباقة وقد تقوم بمبادرات ناجحة، وتحصل على نتائج إيجابية.

حظك اليوم برج الأسد 15-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في برجك يزيد من جاذبيتك، وتستطيع أن تؤثر في الجميع.

حظك اليوم برج العذراء 15-11-2022 على الصعيد المهني

الفلك يطالبك اليوم بعدم المغامرة أو المخاطرة ويجب ألا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العذراء 15-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للتأمل واختار جيدا من يصحبونك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الميزان 15-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمنحك كل الحيوية والقدرة على الإقناع والتأثير في الآخرين وتخطط جيدا لأعمالك.

حظك اليوم برج الميزان 15-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجلب لك التقدير وحب الآخرين، وتقوم بخيارات موفقة.

حظك اليوم برج العقرب 15-11-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط ومعاكسة القمر.. حاول أن تظل مثابرا ومتفائلا بالمستقبل.

حظك اليوم برج العقرب 15-11-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بالتروي وعدم العناد مع من تحب، وحاول أن تكون مرنا.

حظك اليوم برج القوس 15-11-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يجعلك تفكر بطريقة إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.

حظك اليوم برج القوس 15-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعدك بالتوافق مع الأحباب والأصحاب، ويدفعك للوقوف بجانب الضعفاء ويثمر عالمك بفعل الخير.

حظك اليوم برج الجدي 15-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تخطط جيدا لمستقبلك على الصعيد المالي والمهني.

حظك اليوم برج الجدي 15-11-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للاقتراب ممن حولك بود وحب، ويمكنك أن تصلح علاقتك بالجميع.

حظك اليوم برج الدلو 15-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك واليوم ينصحك الفلك أن تتظاهر بالهدوء، وأن تتحكم في مشاعرك لكي تكشف أمرا ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 15-11-2022 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تصبر ولا تتسرع في ردود أفعالك، وتحمّل مسئولياتك بشجاعة.

حظك اليوم برج الحوت 15-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة.. يمنحك اليوم نشاطا وحيوية ويزداد إصرارك على الإنجاز.

حظك اليوم برج الحوت 15-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحظ يعدانك بأوقات حلوة في حياتك الشخصية.