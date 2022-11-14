حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 14-11-2022 عاطفيا ومهنيا

تباينت حركة الفلك والكواكب، اليوم، في منازل الأبراج السماوية الـ12، ما جعلها تختلف من شخص لآخر حسب البرج.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة، التي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 14-11-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، اليوم يطالبك الفلك بترتيب أولوياتك، حاول أن تتجنب الوقوع في أخطاء وتصرف بهدوء.

حظك اليوم برج الحمل 14-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس مما يجعلك اليوم تميل للعصبية، ومن المحتمل أن تتعرض لضغوط مع المحيطين بك.

حظك اليوم برج الثور 14-11-2022 على الصعيد المهني

أنت اليوم لامع وتعرف كيف تبدو متميزا بأفكارك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 14-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يدخر لك أوقاتا ممتعة تقضيها مع الأهل والأحباب.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-11-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال وقد يتسبب لك اليوم في مستجدات أو نفقات مفاجئة وعليك أن تدير أحوالك بحكمة.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-11-2022 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للتشوش.. حاول أن تقاوم المشاعر السلبية كي تتواصل بصورة أفضل مع من تحب.

حظك اليوم برج السرطان 14-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمنحك ذلك يقظة وسرعة بديهة.

حظك اليوم برج السرطان 14-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحب يمنحانك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية.

حظك اليوم برج الأسد 14-11-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة، ومن المهم أن تنظم جهودك، ولا تعلن عن خططك.

حظك اليوم برج الأسد 14-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان.. اهتم بمشاعر الطرف الآخر وحاول أن تتعامل بمثالية، ولا تتكلم عن أخبارك.

حظك اليوم برج العذراء 14-11-2022 على الصعيد المهني

الفرصة سانحة لتنمية أعمالك، وعليك أن تستفيد من الوقت الراهن.

حظك اليوم برج العذراء 14-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للعيش في أجواء احتفالية وتعدك الأفلاك بالسعادة.

حظك اليوم برج الميزان 14-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس قد يدفعك للتصرف بعدائية أو تدافع بعصبية عن مصالحك وعليك أن تكون معتدلا.

حظك اليوم برج الميزان 14-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يجعلك اليوم شديد الحساسية.. انتبه كي لا يتسبب لك ذلك في سوء تفاهم مع من حولك.

حظك اليوم برج العقرب 14-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك فرص رائعة ويدفعك للتعامل بحيوية وتفرض إرادتك بلطف.

حظك اليوم برج العقرب 14-11-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك وقد يفقد الجميع كل مقاومة أمام حضورك وتأثيرك.

حظك اليوم برج القوس 14-11-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو بمنزلي المال وعليك أن تبتعد عن المغامرات والمخاطرة.. اعتنِ بحساباتك لتحقق آمالك بالصورة التي ترضيك.

حظك اليوم برج القوس 14-11-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مثالي للبحث والاكتشاف وقد تصل لنتائج رائعة إذا حافظت على اللباقة.

حظك اليوم برج الجدي 14-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تكن شديد التحفز، وفي نفس الوقت لا تعطِ الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص.

حظك اليوم برج الجدي 14-11-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن الحياة الشخصية ليست سهلة فلا تستسلم اليوم للتشوش واضبط انفعالاتك.

حظك اليوم برج الدلو 14-11-2022 على الصعيد المهني

: القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة.. حاول اليوم أن تتعامل بحنكة وهدوء مع الضغوط من حولك حفاظا على طاقتك، وابقَ متحفظا.

حظك اليوم برج الدلو 14-11-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تحافظ على هدوء علاقاتك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الحوت 14-11-2022 على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي أن تثبت وجودك وأن تضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الحوت 14-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يمنحك سحرا وطاقة عاطفية وقد تلمس قلب من تحب.