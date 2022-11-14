حظك اليوم برج الأسد الاثنين 14-11-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد يعرف عنه الطيبة والصراحة، والثقة الشديدة بالنفس، الأمر الذي يؤهله لتولي المناصب الإدارية بجداره، خاصة أنه منضبط عاشق للعمل وملتزم بشده بمواعيد العمل أو اللقاءات مع الأصدقاء، كما أنه معروف باهتمامه بمظهره وأناقته.

ولمواليد برج الأسد من متابعة ومعرفة التغيرات التي تطرأ على الخرائط الفلكية بشكل يومي، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الأسد، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة، ومن المهم أن تنظم جهودك، ولا تعلن عن خططك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، فينوس وعطارد معاكسان.. اهتم بمشاعر الطرف الآخر وحاول أن تتعامل بمثالية، ولا تتكلم عن أخبارك.

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، أحمد صلاح السعدني، المطرب رامي عياش، تامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، جينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.