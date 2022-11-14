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إصابة عاملي بناء سقطا من أعلى «سقالة» في قرية الجفجافة بشمال سيناء

المصابان من محافظة الشرقية.. وحالتهما متوسطة

كتب:

حسين ابراهيم
10:10 م | الإثنين 14 نوفمبر 2022
نقل المصابين إلى الإسماعيلية

نقل المصابين إلى الإسماعيلية

أصيب شخصان يعملان في المحارة إثر سقوطهما من أعلى سقالة بناء في قرية الجفجافة بوسط سيناء، وتم نقلهما للمستشفى الجامعي بمحافظة الإسماعيلية للكشف والعلاج، وهي أقرب نقطة طبية لمنطقة الجفجافة التابعة لمنطقة الطريق الأوسط من سيناء.

بلاغ بسقوط شخصين من ارتفاع

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء تلقت بلاغا يفيد بسقوط شخصين من مكان مرتفع «سقالة» أثناء عملهما في البناء بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء، ما أسفر عن إصابتهما بإصابات متعددة.

المصابان من محافظة الشرقية وحالتهما متوسطة

وذكرت مصادر أمنية وطبية أن الحادث أسفر عن إصابة بدر محمد محمد، 42 سنة، من محافظة الشرقية، بكدمات بالصدر، ومحمد أشرف حسين، 27 سنة، من محافظة الشرقية، أصيب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وتم نقلهما إلى مستشفى جامعة الإسماعيلية لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

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