قصواء الخلالي: الدول تحضر قمة العشرين بحسب ثقلهما السياسي والاقتصادي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن قمة العشرين نشأت بـ7 دول فقط، وحينها سميت بـ«قمة السبع»، ولكن مع دخول روسيا للقمة وبتوالي السنوات وصل عدد الدول المنضمة للقمة لـ20 كيانا في 1999، ومنذ ذلك التاريخ تصاعدت تلك القمة بشكل قوى، وتدعى الدول لحضورها بحسب ثقلها السياسي الخارجي وتطور اقتصادها.

الخلالي: مصر دعيت لقمة العشرين مرتين

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها لبرنامج «في المساء مع قصواء»، على فضائية «CBC»، أن القمة دعيُت لها مصر مرتين، كانوا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وللمرة الثالثة دعا رئيس وزراء الهند مصر لحضور قمة العشرين كضيف، خلال رئاسة الهند لتلك القمة.

الخلالي: مشاركة مصر كانت في 2016 و2019

واستطردت: «مشاركة مصر كانت في 2016 و2019، ومنتظرين المرة الثالثة، وتلك القمة يتوقع لها الخبراء وجود الكثير من الأحاديث؛ أولها التحدث في الشأن الاقتصادي والتحالفات المختلفة، والقمة هتكون اقتصادية بحتة، وينشق منها تحالفات سياسية وأشكال مختلفة، والقمم دي بتجدد بعض التحالفات وتؤكد بعض المفاهيم والثوابت، كما تنفي بعض الأمور الشائعة والخاطئة».

وأوضحت أن التحالفات الرئيسية ستكون حاضرة لقمة المناخ بسياقات متعلقة بمثل تلك اللقاءات بشكل تنظيمي.