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إنشاء بوابة مدينة شبين القناطر ضمن مشروع النهوض بالشكل الحضاري للقليوبية

كتب:

حسن صالح
11:25 ص | الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
اجتماع محافظ القليوبية

اجتماع محافظ القليوبية

ناقش عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الرسومات الهندسية لإنشاء بوابة مدينة شبين القناطر ضمن خطة المحافظة للنهوض بالشكل الحضاري والجمالي للمدن؛ بما يتلائم مع الطابع التراثي للمحافظة، وتم تصميم تلك الرسومات من خلال مجموعة من الأساتذة بكلية الهندسة بجامعة بنها والبوابات، مستوحاة من شعار المحافظة الرسمي لتتسم بالتميز والطابع الريفي والزراعي والصناعي التي تشتهر بها القليوبية.

اعتماد تصميم بوابة شبين القناطر الجديدة 

وجرة اعتماد أنسب التصميمات المعمارية التي تتوائم مع البعدين البيئي والحضاري للمحافظة واختيار المواد الطبيعية؛ لتتناسب مع البعد الريفي في تنفيذ البوابة الرئيسية للمداخل باتجاه جميع مدن المحافظة التسعة، ومراعاة المقاييس الفنية والهندسية لأعمال الرصف والإنارة، بجانب عمل الأرصفة الجانبية لاتجاهي الطريق وتركيب البلدورات، وأعمال الجزيرة الوسطى وغرس النخيل وشجيرات الزينة وعمل أماكن للإعلانات لتعزيز الجانب الاستثماري للمساهمة في عملية الصيانة فيما بعد .

البوابات نقاط أمنية بالطرق 

وجدير بالذكر أن تلك البوابات ليست للطابع الجمالي والحضاري فقط، ولكن هي بمثابة نقطة أمنية بمداخل المدن حيث تم مراعاة ذلك في التصميمات من خلال إنشاء بوابات للأمن.

 

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