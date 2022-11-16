«المركز المصري الألماني» يعلن عن دورة مجانية جديدة لشباب المحافظات

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورة تدريبية جديدة، تستهدف الشباب الراغبين في العمل الحر، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات الأكثر تصديرا لها، وتوفير البدائل المتاحة والآمنة، وتستهدف هذه الدورة شباب وبنات عدد من المحافظات، وهي: (الشرقية، القليوبية، الدقهلية).

الدورة مخصصة لشباب وبنات القليوبية والشرقية والدقهلية

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك دورة تدريبية جديدة مجانية أون لاين، وهي «أساسيات العمل الحر» مخصصة لشباب وبنات محافظات القليوبية والشرقية والدقهلية، ويتضمَّن المنشور: «عارفين إن في ناس طبيعة حياتها ممكن متكونش مناسبة لشغل الدوام الكامل أو المكاتب؟ مهما كان مجالك أو تخصصك ممكن تشتغل فيه (عمل حر) أو Freelancer، يعني بتكونوا انتوا المسؤولين عن تقديم نفسكم لسوق العمل وأنتوا اللي تحددوا ساعات العمل وأيام الشغل».

وتابع المنشور: «بس عشان تعرفوا تقدموا نفسكم بشكل يليق بمهاراتكم، لازم تعرفوا تحديات العمل الحر وأساسياته زي ازاي تتعامل مع عملائك؟ ازاي تحضر ملف على منصات تقدر من خلالها توصل لعملاء جوة وبرة مصر وحاجات تانية كتير هتتعلموها في التدريب».

مكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة داخل المحافظات

وأوضح المركز المصري الألماني خلال المنشور، أن التدريب سيكون أونلاين خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري وحتى 7 ديسمبر المقبل، وذلك من الساعة 12 ظهرا وحتى 4 عصرا.

وجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية، تأتي استكمالا لخطة عمل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في إطار التعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف، التي تستهدف من خلاله مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، من خلال توفير البدائل المتاحة والمناسبة لها، سواء عن طريق توفير فرص عمل للشباب، أو تأهيلهم لسوق العمل، وحثهم على عمل مشروعات خاصة بهم.