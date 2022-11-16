حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 16-11-2022 عاطفيا ومهنيا

كسوف وأوضاع معاكسة وانفراجة في أخرى، هكذا يسير حظك اليوم لأصحاب الأبراج الفلكية وفق خبراء الطالع، إذ اختصرت الأوضاع اليوم في حدوث تباين على المستويين الشخصي والعملي نتيجة لتغيرات حركة الكواكب أو النجوم في منازل الأبراج السماوية الـ12.

واليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة، وجاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 16-11-2022 على الصعيد المهني

يدعمك الفلك واليوم مناسب لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية.

حظك اليوم برج الحمل 16-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدعمك وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم.

حظك اليوم برج الثور 16-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تهتم بواجباتك، ومن المهم أن تحذر التسرع.

حظك اليوم برج الثور 16-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-11-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يعمل لصالحك ويمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب ويمنحك فرص متعددة وتدير العقول بلباقتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بالشجاعة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك وقد تقوم بخطوة جريئة.

حظك اليوم برج السرطان 16-11-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع زحل بمنزلي المال وعليك اليوم أن تهتم بتنظيم أعمالك ونفقاتك كي تتجنب الأخطاء وتجتاز الأزمات.

حظك اليوم برج السرطان 16-11-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالابتعاد عن جميع أنواع المواجهات والمناقشات وانتبه من الغضب.

حظك اليوم برج الأسد 16-11-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في برجك يمنحك حضورا وسحرا، وتفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم برج الأسد 16-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويمنحك جاذبية وطاقة عاطفية وتلفت أنظار الجنس الآخر.

حظك اليوم برج العذراء 16-11-2022 على الصعيد المهني

الفلك ينصحك اليوم أن تتروى وتحترس وتدرس الأمور أولا.. لا تعلن أيضا عن خططك وتجنب الفخر بإنجازاتك.

حظك اليوم برج العذراء 16-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع زحل بمنزلي الصحة وعليك أن تتحكم في انفعالاتك.. استرخِ واعتن بصحتك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الميزان 16-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك لتناقش اليوم عملا جديدا أو فكرة مختلفة ومميزة، ومن السهل الحصول على مساندة.

حظك اليوم برج الميزان 16-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات مما يجعل الوقت مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحباب والأصدقاء ومناسب للاحتفال معهم.

حظك اليوم برج العقرب 16-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. كن واقعيا ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك وراجع موقفك ومواقف الآخرين بصدق واعمل بدقة.

حظك اليوم برج العقرب 16-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتحكم في تمردك على الآخرين.

حظك اليوم برج القوس 16-11-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب للتخطيط لرحلة أو للقاء يربطك بإحدى الجهات الأجنبية.. تتمتع بذهن صافي، وقدرة على التخطيط الجيد.

حظك اليوم برج القوس 16-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يعدك بتغيير إيجابي في محيطك ويحمل لك اليوم الآمال والتطورات على جميع الأصعدة.

حظك اليوم برج الجدي 16-11-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع زحل بمنزلي المال، وعليك اليوم ألا تغامر وأن تخطط وتدرس جيدا إذا أردت تنمية لأعمالك ومدخراتك.

حظك اليوم برج الجدي 16-11-2022 على الصعيد العاطفي

المستقبل تتضح معالمه لمولود برج الجدي وتجد الطريق الذي تتبعه، فقط اهدأ لتسيطر على الأمور.

حظك اليوم برج الدلو 16-11-2022 على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 16-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع من تحب أو مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ.

حظك اليوم برج الحوت 16-11-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع زحل بمنزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود.

حظك اليوم برج الحوت 16-11-2022 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للعزلة، وينفعك ذلك في تنظيم أفكارك ومن المهم أن تقتصد في إعلان أخبارك وخططك.