توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة..منخفض جوي يؤثر على البلاد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، موضحة وجود انخفاض في درجات الحرارة تتراوح بين 10-12 درجة مئوية، بين فترات النهار والليل، والصغرى ستتراوح بين 12 لـ16 على مدن ومحافظات الجمهورية.

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، إلى أن البلاد ستتأثر خلال الأيام المقبلة، بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يوجه كتلة هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا على البحر المتوسط، تعمل على تكاثر السحب الممطرة على شمال وشرق البلاد، وتصل لمدن للقناة، كما تعمل أيضا على انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة الأربعاء 16-11-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15.

درجات الحرارة الخميس 17-11-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 16.

درجات الحرارة الجمعة 18 -11-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.