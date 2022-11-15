«صحة شمال سيناء»: الطالب المتوفى بالالتهاب السحائي لم يذهب للمدرسة

أحدث حالة وفاة طفل بالصف الثالث الابتدائي، بمرض الالتهاب السحائي، في إحدى مدارس المساعيد غرب العريش، حالة من الارتباك والخوف لدى أولياء الأمور، والذين منعوا أولادهم من الذهاب إلى المدرسة.

بدورها نفذت مديرية الصحة والسكان في شمال سيناء حملة على جميع المدارس بتلك المناطق وقعت فيها الكشف الطبي على التلاميذ، مشددة على أن الطالب المتوفى بالالتهاب السحائي لم يذهب إلى المدرسة.

وقال الدكتور عطوة محمد مدير مستشفى المساعيد في بيان له اليوم، إنه ترأس فريقًا من الأطباء والتمريض للمرور على المدارس وووقعوا الكشف الطبي على جميع التلاميذ، للوقوف على حقيقة ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح «محمد»، أن جميع التلاميذ بخير، ولا داعي للقلق، مطالبًا أولياء الأمور أن يقوموا بنقل أي تلميذ مريض الى المستشفى، حال ظهور أي أعراض للمرض عليه أو سخونية والعمل على أبلاغ المدرسة والمستشفى بذلك.

وشدد على أنه لا توجد أي أعراض لأى مرض بين التلاميذ، سواء ارتفاع حرارة أو ما شابه، ولم يتم اكتشاف حالة واحدة إلى الآن بعد انتهاء الكشف، ولم تلاحظ اللجنة أي حالة تستدعي العزل أو الغياب.

الطفل قادم من القاهرة

وأكدت مديرية الصحة في شمال سيناء أن الطفل المتوفى كان قادمًا من إجازة في القاهرة، وأصيب بالمرض، ولم يذهب إلى المدرسة، وبالتالي لم يختلط بالتلاميذ.

وشددت مديرية الصحة على أن مثل تلك الأمور لا يمكن التكتم عليها لأنها تخص حياة التلاميذ، داعية الجميع إلى عدم القلق، مؤكدة أن التلاميذ بمدارس العريش بصحة جيدة ولم يُصب أحد بالعدوى

في سياق متصل، قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان له إن هناك تنسيق بين التعليم ومديرية الصحة بوجود زائر صحي في المدرسة يوقع الكشف على التلاميذ بشكل يومي، والتلميذ الذي يشعر بأعياء أو سخونية يسمح له بالغياب، مع تحويله إلى المستشفى.