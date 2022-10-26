السيطرة على حريق في مدرسة بقنا.. ونقل التلاميذ حفاظًا على أرواحهم

تعرضت مدرسة منيرة تكلا الابتدائية في محافظة قنا، اليوم الأربعاء، إلى حريق، وتقرر نقل التلاميذ إلى مدرسة أخرى حفاظًا على أرواحهم.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الأتربي، اليوم الأربعاء، على حريق نشب داخل مدرسة منيرة تكلا الابتدائية من أقدم المدارس بنجع حمادي، قبل استقبالها التلاميذ صباح اليوم.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، بنشوب حريق هائل، داخل مدرسة منيرة الابتدائية بقرية بهجورة نجع حمادي.

السيطرة على الحريق

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مقر الحريق، برئاسة النقيب علاء الديب، وتمام السيطرة عليه قبل امتداده إلى باقي المباني والمنازل المجاورة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

من جانبه، قال راجح الطيب، مدير الإدارة التعليمية بنجع حمادي بمحافظة قنا، إنه بعد الحريق، تقرر نقل تلاميذ مدرسة منيرة تكلا الابتدائية، إلى مدرسة منيرة تكلا الإعدادية، كفترة مسائية، مشيرًا إلى أنه انتقل لموقع الحريق لمتابعة الموقف وتقدير الخسائر.

وأكد مدير الإدارة التعليمية بنجع حمادي بمحافظة قنا، في بيان، أنه تم تشكيل لجنة مكبرة للوقوف على ملابسات الحريق، والتحقيق الفوري في الواقعة.