حبس عصابة سرقت «توك توك» بأسلوب توصيل الأسلاك في بدر.. قانوني يوضح العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص سرقوا توك توك بطريقة توصيل الأسلاك، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من موظف بإحدى المدارس بدائرة القسم، بعد اكتشافه سرقة التوك توك الخاص به، أثناء توقفه أمام المدرسة محل عمله.

عقوبة المتهمين

وفي هذا الصدد، قال أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات حدد عقوبات لكل من يرتكب جرائم السرقة، ويعاقب وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات، «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأوضح «ناجي» أن المادة 320 عقوبات نصت على أن يعاقب، «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من موظف بإحدى المدارس بدائرة القسم، يفيد بسرقة التوك توك الخاص به، أثناء توقفه أمام المدرسة التي يعمل بها، وبعمل التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تمكنت من القبض على 3 أشخاص لشخصين منهم معلومات جنائية.

واعترفوا بارتكابهم الواقعة بطريقة توصيل الأسلاك، وقيامهم ببيع التوك توك لعميلهم سيئ النية «سائق ومحل سكنه بالقليوبية»، وذلك مقابل حصولهم على مبلغ مالي، وتم استهدافه وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته التوك توك المستولى عليه، واتهمهم المجني عليه بالسرقة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.