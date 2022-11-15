مؤسسة «تيكية»: نجحنا في تقليل هدر أكثر من 45 ألف وجبة

أبدت منة شاهين، مؤسسة شركة «تيكية» الناشئة والفائزة بالجائزة الذهبية في مبادرة أفريقيا تتحول للأخضر، سعادتها بحصولها على هذه الجائزة وتكريمها من قبل وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، قائلة: «دة شرف لينا، وسعيدة إن العمل بتاعنا معترف به والناس شايفينه، وبنتكرم عليه، ودا بيحسسنا إننا شغالين صح، وفخورين كلنا بيوم تكريمنا».

منة: حرصت على اصطحاب ابني لحضور تكريمي

وأضافت «شاهين»، خلال لقاء ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية رضوى حسن، أنها حرصت على اصطحاب ابنها خلال تسلمها للجائزة، متابعة: «حاسة إن ابني اليوم ده هيكون فخور بيه لما يكبر، والناس بتوقفني في الطريق وبتقولي فخورين بيكي».

وكشفت تفاصيل شركتها «تيكية» قائلة إنها عبارة عن تطبيق يسمح لكل مقدم طعام بتقديم الأكل الفائض الصالح وبيعه بخصم على التطبيق أو التبرع به للجمعيات الخيرية.

65 ألف مستخدم للتطبيق

وأوضحت أن أغلب مقدمي الطعام يبيعون من خلال التطبيق بـ50% خصم، واستطاعوا التقليل من هدر أكثر 45 ألف وجبة، وهناك أكثر 65 ألف مستخدم، ويوجد مقدمين للطعام كثر في محيط القاهرة يستخدمون التطبيق ويعرضون منتجاتهم عبر التطبيق.

وتابعت: «هدر الطعام من أكبر المسببات للتلوث البيئي، وكون إننا نعمل حاجة تقلل من التلوث البيئي وتغير المناخ حاجة نفخر فيها».