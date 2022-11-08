«زيلينسكي»: أؤيد الرئيس السيسي في أن نكون عند توقعات شعوبنا

قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكر كلمة مهمة في بيانه الافتتاحي بأنه يجب أن نكون عند حجم توقعات الشعوب حول العالم، وعلينا أن نحرص على ألا تتضاعف المعاناة بسبب الحروب، والعالم ليس أمامه متسع من الوقت للتصدي لتغير المناخ، وعلينا أن نتخذ خطوات فعالة ونحن بحاجة إلى السلام لتحقيق ذلك.

وجود أزمات على مستوى الطاقة

وأضاف «زيلينسكي»، عبر رسالة بالفيديو أمام قمة المناخ بشرم الشيخ، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت لوجود أزمات على مستوى الطاقة، ودفعت ببلدان عديدة إلى العودة للطاقة الناتجة من الفحم لخفض تكلفتها.

ولفت إلى أن الحرب الروسية ألحقت بالعالم أزمة غذائية، وضربت البلدان التي كانت أصلا تعاني من تغير المناخ والجفاف والفيضانات وغيرها.

لن تنجح سياسات مواجهة التغيرات المناخية دون خطوات جماعية

واستكمل: «نحن بحاجة لتوخي الصراحة يجب أن نقول لأولئك الذين لا يأخذون أجندة تغير المناخ على محمل الجد أنهم مخطئون، ولن تنجح سياسات مواجهة التغيرات المناخية دون خطوات جماعية».