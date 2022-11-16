أستاذ المناخ : إلزام شركات الوقود الأحفوري بدفع الضرائب «فكرة جيدة»

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ المناخ، إن إلزام شركات الوقود الأحفوري بدفع الضرائب فكرة جيدة، ولكن يتبقى الإطار القانوني الملزم لتنفيذها، إلى جانب التوثيق الدولي في ذلك الشأن، متصورًا أنه قد يكون المقصود هو دفع المصانع المستخدمة لهذا النوع من الوقود في الدول المتقدمة وليست النامية.

الطاقة والصناعة الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات

وأضاف «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة وأمل صالح، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن قضية التمويل أكثر ما يشغل المؤتمرات لتحسين اقتصاديات الدول النامية حتى تسير في إطار المطلوب والحفاظ على المناخ العالمي، وبالتالي تأتي كل الأفكار المطروحة لحل تلك القضية، لأن الدول المتقدمة وعدت بدفع 100 مليار دولار من 2015 ولم يحقق منها إلا القليل، مشيرًا إلى أن قطاعي الطاقة والصناعة الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات الحرارية الضارة.

مؤشرات قمة المناخ تؤكد جديتها في التنفيذ فعليًا

وتابع أستاذ المناخ، أن مؤشرات ودلالات قمة المناخ تؤكد جديتها في التنفيذ فعليًا، حيث أن الدول في تلك القمة لديها إحساس ومسؤولية بضرورة العمل، لأن غضب الطبيعة كان كبيرًا في الفترة الماضية وأثر على الدول المتقدمة التي كانت تعتقد أنها بعيدة عن خطر التغيرات المناخية.

أشار إلى أن كل الفيضانات والسيول وجفاف الأنهار لم تكن متواجدة منذ عشرات السنين بالدول المتقدمة بل كان كل التأثير يقع على نظيرتها النامية، وبالتالي هناك رؤى جادة في التمويل والدعم من أجل تقليل انبعاثات الكربون للوصول إلى اقتصاد منزوع الكربون.