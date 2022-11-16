«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. تتراوح شدّتها بين خفيفة ومتوسطة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خريطة المناطق التي تشهد سقوط أمطار اليوم، تتراوح شدّتها بين خفيفة ومتوسطة، لافتة إلى أنّ عددا من المدن والمحافظات، تشهد تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، ومنها «مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، ورفح، والعريش، وحلايب وشلاتين، ومرسى علم».

حالة الطقس

وأوضحت عضو هيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، أنّ كميات الأمطار تكون مختلفة بين منطقة وأخرى، حيث يُتوقع وفقا للخرائط الطقسية، اقتصار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية فقط.

وتابعت غانم، أنّ درجات الحرارة ستكون معتدلة خلال ساعات النهار، مائلة للبرودة خلال ساعات المساء المتأخرة، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 14 حتى 17 على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة

- القاهرة 24 - 18

- العاصمة الإدارية 24 - 17

- 6 أكتوبر 24 - 17

- بنها 23 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 23 - 17

- المنصورة 24 - 17

- دمياط 23 - 18

- بورسعيد 23 - 17

- الإسماعيلية 24 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 24 - 17

- شبين الكوم 24 - 17

- طنطا 23 - 17

- شلاتين 22 - 21

- الإسكندرية 22 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 24- 17

- مطروح 23 - 15

- السلوم 21 - 15

- سيوة 23 - 12

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 17

- الطور 24 - 18

- كاترين 18 - 12

- رأس سدر 22 - 14

- نخل 22 - 13

- طابا 25 - 19

- نويبع 27 - 20

- حلايب 27 - 21

- شرم الشيخ 28 - 20

- الغردقة 27 - 20

- مرسى علم 27 - 21

- الفيوم 25 - 15

- بني سويف 24 - 14

- المنيا 24 - 14

- أسيوط 25 - 13

- سوهاج 24 - 15

- قنا 28 - 14

- الأقصر 29 - 16

- أسوان 28 - 17

- الوادي الجديد 27 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21