عرض 5 أفلام خارج المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي اليوم

يعرض اليوم 5 عروض ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44 اليوم، أولها فيلم «السباحتان» ويشارك لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44.

فيلم «السباحتان» لـ سالي الحسيني، وإنتاج المملكة المتحدة لعام 2022، وتدور أحداثه حول انطلاق أختان شابتان في رحلة خطرة من سوريا التي مزقتها الحرب إلى أولمبياد ريو دي جانيرو، إذ تستغلان مهاراتهما في السباحة.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 134 دقيقة، في الساعة الـ6:45 بالمسرح الكبير.

عرض فيلم «شاطيء بعيد»

يعرض اليوم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيلم شاطيء بعيد، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، في فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «شاطيء بعيد» إخراج ماساكي كودو، إنتاج اليابان، تدور أحداثه حول أم قاصر تبلغ من العمر 17 عامًا، تعيش حياة بسيطة مبهجة، ولكنها تتحول إلى جحيم بسبب طبع زوجها العنيف، قصة عن حالة الفقر التي يواجهها الشباب في مدينة أوكيناوا.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 128 دقيقة، في الساعة الـ 9:15 مساءً بمسرح الهناجر.

عرض «مُهر الحرب»

يعرض اليوم فيلم مُهر الحرب ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، والذي يشارك لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44.

فيلم «مُهر الحرب» لـ رايلي كيو، جينا جاميل، وهو عمل روائي إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2022، وحائز على جائزة الكاميرا الذهبية - من مهرجان كان 2022، وتدور أحداثه حول صبيين تتشابك قصتهما يعيشان في محمية باين ريدج الطبيعية، يزيد البحث عن الانتماء من قوة علاقتهما، بينما يتعامل كل منهما مع عالم مصمم ليعاديهما خلال رحلتهما الفريدة نحو النضج.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 115 دقيقة، في الساعة الـ12:30 بالمسرح الكبير.

فيلم «ثوب من الأحجار الكريمة»

يعرض اليوم لأول مرة في الشرق الأوسط وإفريقيا فيلم «ثوب من الأحجار الكريمة» ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44.

فيلم «ثوب من الأحجار الكريمة» لـ ناتاليا لوبيز جالاردو، إنتاج المكسيك، الأرجنتين، حائز على جائزة التحكيم مهرجان برلين عام 2022، وتدور أحداثه حول تصادم حيوات ثالث نسوة في ريف المكسيك، عندما تقودهن قضية اختفاء أحد الأشخاص إلى طريق من الألم والخلاص، يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 117 دقيقة، في الساعة الـ3:30 بقاعة إيوارت في الجامعة الأمريكية.

فيلم «توري ولوكيتا»

يعرض اليوم فيلم «توري ولوكيتا» ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، ويشارك لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44.

فيلم «توري ولوكيتا» لـ جان بيير ولوك داردن، إنتاج بلجيكا، وحائز على جائزة الذكرى السنوية الـ75 بمهرجان كان 2022، وتدور أحداثه في بلجيكا في الزمن الحاضر حيث تتكون صداقة قوية بين طفل وفتاة مراهقة سافرا بمفرديهما من إفريقيا، في مواجهة الظروف الصعبة للمنفى الذي يعيشان فيه.