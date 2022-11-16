سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

نظرا لزيادة الاهتمام بالعملة الأوروبية من جانب المستثمرين المصريين والعرب، والعاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، يشهد محرك جوجل الكثير من عمليات البحث عن سعر اليورو اليوم.

ويأتي اليورو في المرحلة الثانية بالنسبة للأهمية المالية والاقتصادية في أسواق العملات النقدية بعد الدولار الأمريكي، وجاء سعر اليورو اليوم حسب المواقع الرسمية للبنوك كما يلي.

سعر صرف اليورو اليوم

- بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 25.15 جنيه للشراء، و25.39 جنيه للبيع.

- بلغ سعره داخل بنك مصر نحو 25.18 جنيه للشراء، و25.37 جنيه للبيع.

- داخل بنك قناة السويس، بلغ سعر اليورو نحو 25.18 جنيه للشراء و25.42 جنيه للبيع.

- بلغ في المصرف المتحد 24.18 جنيه للشراء و25.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

- سجل في بنك الإسكندرية 25.19 جنيه للشراء، و25.42 جنيه للبيع.

- سجل في البنك المركزي المصري، نحو 25.41 جنيه للشراء، و25.50 جنيه للبيع.

- وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ 25.26 جنيه للشراء، و25.42 جنيه للبيع.

- وفي بنك cib استقرت العملة الأوروبية عند 25.24 جنيه للشراء، و25.43 جنيه للبيع.