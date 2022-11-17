أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 17-11-2022 في مصر

تشهد جميع الأسواق المصرية، استقرارا واضحا في معظم السلع الغذائية المختلفة، منها أسعار جميع أنواع الفراخ البيضاء ومشتقاتها المختلفة من أوراك كبدة وقوانص وبانية ودبابيس، اليوم الخميس 17-11-2022 ، نظرا لتوافر المعروض منها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وفي هذا السياق، كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الدواجن اليوم من النوع الساسو بلغ 50 جنيهًا، والدواجن البلدي تراوح سعرها بين 45 -47 جنيها للكيلو، في حين أن سعرها تراوح في المزارع بين 40 و41 جنيهًا للكيلو، وهذه الأسعار تختلف من محافظة وأخرى، وفقا لتكاليف النقل.

سعر الفراخ البيضاء في المحال التجارية

جاءت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 17-11-2022، ومشتقاتها في المحال التجارية الكبرى، كالتالي:

البانيه بين 95 و130 جنيهًا.

الصدور بالعظم بين 80 و90 جنيهًا.

الشيش طاووق الكيلو بـ120 جنيهًا.

شيش البانيه بين 120 و170 جنيها.

الهياكل تراوحت بين 20 و26 جنيهًا.

طبق الأجنحة الصافي للكيلو 30-35 جنيها.

طبق الكبد والقوانص للكيلو بين 45 و55 جنيهًا.

الأوراك بين 46 و56 جنيهًا للكيلو.

كيلو الأوراك المخلية بين 65 و70 جنيهًا

كيلو الدبابيس تراوح بين 60 و65 جنيهًا.