وزير خارجية أمريكا يبحث مع نظيره الأوكراني الهجمات الصاروخية الروسية

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا الهجمات الصاروخية الروسية على عدة مناطق في أوكرانيا.

القصف الروسي دمر البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان ورد على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، إنَّ وزير الخارجية تحدث هاتفيًا مع نظيره الأوكراني في أعقاب موجات متعددة من الهجمات الصاروخية الروسية التي ضربت العديد من المباني السكنية في كييف، أمس الثلاثاء، ودمرت البنية التحتية الحيوية للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا.

أمريكا ستواصل العمل مع حلفائها لتلبية احتياجات أوكرانيا

ووفقًا للبيان، فقد ناقش الوزيران احتياجات أوكرانيا، بما في ذلك أمن الطاقة والدفاع الجوي، كما بحثا التقييمات الجارية للانفجار الذي أودى بحياة شخصين في بولندا، وتعهدا بمواصلة التنسيق الوثيق في الأيام المقبلة.

وأكّد بلينكن أنَّ الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع الحلفاء والشركاء لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه للدفاع عن نفسها.