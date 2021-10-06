السيسي: كل محافظات مصر قدّمت شهداء ولسا بتقدم عشان نتخلص من الإرهاب

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن شهداء الوطن الذين قدّموا حياتهم فداء له، وذلك ردّا على حديث الطالبة ياسمين سليم سليمان، إحدى فتيات قرية الروضة في شمال سيناء، قائلا: «دكتورة ياسمين، إحنا بنتألم والناس في سيناء دفعت تمن الإرهاب، وكل الدولة المصرية، أنتِ شوفتي شهداء من أسرتك، لكن كل أسرة مصرية قدّمت شهيد أو مصاب، وكل أسرة من مصر في الصعيد والدلتا وإسكندرية قدّمت شهداء ضباط وضباط صف وجنود».

الرئيس: مصر لسا بتقدم شهداء

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في منتدى الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، المنعقدة في مركز المنارة للمؤتمرات، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، والتي حملت اسم «العبور إلى المستقبل»: «حتى اللحظة الحالية، ما زلنا نقدم شهداء، حتى نتخلص تماما من الإرهاب».

العبور إلى المستقبل

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتدى احتفالي ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة وتحمل اسم «العبور إلى المستقبل»، ويديره الإعلاميان ريهام الديب ومحمد ترك.

ويشارك في المنتدى اللواء الدكتور سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر ومدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق، والأستاذ الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي وعضو هيئة الدفاع عن طابا، الشيخ سليمان عيد أبوسمري، أحد أعضاء مجاهدي شمال سيناء، المستشار محمد جمال الغيطاني، المستشار بوزارة الخارجية، والطالبة ياسمين سليم سلمان، إحدى فتيات قرية الروضة بشمال سيناء، والشاعر عبدالله حسن، والشاعرة الفلسطينية، ميس عبدالهادي.