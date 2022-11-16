انطلاق معسكر اليوم الواحد لجوالي الأسر الطلابية بجامعة الدلتا

انطلق معسكر اليوم الواحد لجوالى الأسر الطلابية بجامعة الدلتا التكنولوجية، تحت رعاية الدكتور عربى السيد كشك، وذلك بمشاركة 35 طالب وطالبة ،وبحضور الدكتور السيد العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

تضمن فعاليات برنامج المعسكر التخيم،الطابور الصباحي ورفع العلم المصرى، فضلًا عن إقامة ورش عمل صغيرة لكل أسرة والتعرف على أساسيات الجوالة.

كما تم تنظيم محاضرة عن الجوالة وكيفية انشاؤها واهميتها والمهارات التى يتم اكتسابها، وتضمن فعاليات المعسكر عدد من المسابقات المتنوعة منها (رياضية -ثقافية -فنية -علمية- رياضيات-الغاز- شد الحبل ).

أكد الدكتور عربى كشك على ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية والرياضية وتسليط الضوء علي العمل الكشفي والجوالة والذي يسهم بشكل كبير في خدمة المجتمع من خلال تعلم الطلاب الإلتزام واحترام الآخر، والانضباط الذاتي والثقة بالنفس.

وأشار إلى حرص الجامعة على دعم ورعاية الطلاب المتميزين والموهوبين، وإعداد جيل قادر على صناعة المستقبل ،مؤكدًا على أن الجامعة ليسا مكانا لتلقي العلم والمعلومات الأكاديمية فقط، وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم الذاتية وتأهيلهم لتحمل المسئولية.