خبير اقتصادات البيئة: التزام أخلاقي للدول الكبرى بتنفيذ تعهدات العمل المناخي

قال علاء سرحان خبير اقتصادات البيئة والمناخ، إنّ المؤشرات الأولية لقمة المناخ cop 27، إيجابية، لافتا إلى وجود إجماع دولي للخروج بقرارات يتم تنفيذها على أرض الواقع، خاصًة بعد صدور بيان دول مجموعة العشرين الذي عكس رغبة الدول الكبرى في تقليل الانبعاثات الكربونية إلى أقل حد ممكن بهدف التصدي للتغيرات المناخية.

موقف واشنطن من قضية المناخ يدعو للتفاؤل

وأضاف سرحان في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت العديد من المبادرات الخاصة بالمناخ، إضافة إلى إعلانها دعم القارة الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية بالشراكة مع مصر، وهو أمر هام كون الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم.

التزام أخلاقي وتاريخي

وأوضح خبير اقتصادات البيئة والمناخ أنه على الرغم من عدم تضمن أي اتفاقية بمؤتمر دول الأطراف بالنسخ السابقة آلية إلزامية للدول المشاركة لتنفيذ تعهداتها، إلا أن هناك التزام أخلاقي وأدبي وتاريخي من الدول المتسببة في الانبعاثات وما نتج عنها من خسائر وأضرار تعاني منها دول ومناطق أخرى، خاصة بعد الظواهر الخطيرة والشاذة كالسيول في بكستان وجفاف أنهار أوروبا.