تفاصيل حبس المتهم بطعن صديقه في حلوان.. وصلة هزار انتهت بجريمة

«كان بيهزر معايا وهو ماسك السكين، وكنت خايف منه وحاولت أمنعه بس هو ضربني»، بتلك الكلمات لخص شاب تعرض للطعن من صديقه في حلوان خلال وصلة هزار جمعتهما بالقرب من منزل أحدهما، وأصيب المجني عليه بجرح في البطن ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج حتى استقرت حالته الصحية، وأدلى بأقواله أمام النيابة العامة.

المتهم: مكنش قصدي أضرب صاحبي بالسكين

كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المتهم المنسوب إليه تهمة الشروع في القتل، وبرر جريمته قائلًا: «الموضوع كان هزار ومكنش قصدي أضربه بالسكين، كنت بهوش بس، ومعرفتش أسيطر على السكين».

ولفت إلى أنه حاول إسعاف صديقه والمساعدة في نقله للمستشفى، وبعدها خاف من الشرطة فهرب من مكان المشاجرة حتى ألقت المباحث ألقت القبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السكين وإرساله إلى الأدلة الجنائية لفحصه وإعداد تقريرًا بحالته الفنية.

قانوني يوضح عقوبة الشروع في القتل

وأوضح عمر حلمي المحامي، في حديثه لـ«الوطن»، عقوبة الشروع في القتل وفق قانون العقوبات، ومنها المادة 46 التي نصت على أن «يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتي ذكرها، إلا في حالة إذا نص قانون العقوبات على خلاف ذلك، وأن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع في القتل تصبح السجن المؤبد».

تفاصيل الجريمة

كانت أجهزة الأمن في القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بإصابة شاب بجرح غائر في البطن وبالانتقال تبين حدوث مشاجرة بين شابين بسبب الهزار، وأن الخلاف تطور إلى قيام المتهم بطعن صديقه بالسكين ما أسفر عن إصابة المجني عليه بجرح غائر كاد أن يودي بحياته لولًا سرعة إسعافه داخل المستشفى حتى استقرت حالته الصحية.