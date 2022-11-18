اعترافات «عصابة المخدرات» في بورسعيد: «كنا بنقابل الزباين في توك توك»

«كنا بنقابل الزباين في التوك توك» بهذه الكلمات اعترف أفراد عصابة المخدرات في بورسعيد أمام النيابة العامة، أمس، خلال التحقيق معهم بتهمة الاتجار في مخدر الهيدرو.

وقررت النيابة حبس المتهمين الخمسة لمدة 4 أيام على التحقيق وتحفظت النيابة على المضبوطات وهي عبارة عن 13 كيسًا من مخدر الهيدرو وأرسلتها إلى المعمل الكيماوي لفحصها، وبيان مدى فاعلية المادة المخدرة، كما أرسلت النيابة الأسلحة البيضاء للأدلة الجنائية لفحصها.

خطة عصابة المخدرات في بورسعيد:الترويج بالليل

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين كانوا يباشرون نشاطهم الإجرامي وقت الليل فكانت مقابلتهم داخل الدراجة النارية مع الزبائن، وأن أجهزة الأمن تمكنت من رصدهم وألقت القبض عليهم متلبسين بحيازة المخدرات، وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة في بورسعيد وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الجريمة، وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيلوا إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

محام يشرح عقوبة الاتجار بالمخدرات

وعن عقوبة الاتجار في المخدرات كشف المحامي «عمر حلمي» بقوله إنه وفقًا لنص المادة في قانون العقوبات رقم 34 عقوبة من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، وهي السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

وأضاف «حلمي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

القبض على المتهمين

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على عصابة مكونة من 5 أفراد بتهمة الاتجار في المخدرات ببورسعيد بعد وتبين أنهم يقومون بتوزيع المخدرات على الزبائن في عدة أماكن حتى رصدتهم الشرطة وتمكنت من القبض عليهم دون مقاومة.