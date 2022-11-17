إصابة شخص في انهيار منزلين مبنيين بالطوب اللبن بالقليوبية

انهار اليوم الخميس، منزلان مبنيان بالطوب اللبن، في قرية ميت العطار بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، ويقطن بهما أسرتان مكونتان من عشر أشخاص، أصيب أحدهما، وجرى نقله للمستشفى، والتي قررت خروجه فور تلقى الإسعافات اللازمة له، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

انهيار منزلين ببنها

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من مركز بنها بانهيار منزلين بالطوب اللبن بقرية ميت العطار بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن المنزلين مبني منذ فترة زمنية طويلة بالطوب اللبن، يقطن به أسرتان مكونتان من عشر أشخاص من بينهم أطفال.

إصابة شخص في انهيار منزلين

وأصيب إحدى الأشخاص جراء الحادث وجرى نقله لمستشفى والتى قررت خروجه فور تقديم الإسعافات اللازمة له، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وقرر رئيس مجلس ومدينة بنها تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والمنشآت الآيلة للسقوط، لفحص المنزلين والمنازل المجاورة وبيان تأثر المنطقة من الواقعة وإعداد بيان حالة بقاطني المنزلين لتقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية اللازمة لهم، وتكليف رئيس الوحدة المحلية وفق بيان مجلس المدينة بمتابعة إعداد التقارير المطلوبة وتقديم الرعاية اللازمة للأسرتين.