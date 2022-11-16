سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق في شمال سيناء.. والحرارة 20 درجة

شهدت عدة مدن وقرى في محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار، وانخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل درجتين مع هبوب رياح بادرة.

وسقطت أمطار خفيفة على قرى رفح والشيخ زويد، بعد هبوب رياح باردة شملت جميع الأنحاء بالمناطق الصحراوية والساحلية، بينما لم تتساقط أي أمطار على الجزء الآخر من شمال سيناء في العريش وبئر العبد ومناطق غرب المحافظة، برغم هبوب رياح باردة.

20 درجة مئوية درجات الحرارة بشمال سيناء

وذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة انخفضت لدرجتين، لتصبح 20 درجة مئوية، مع هبوب رياح باردة على جميع الأنحاء وبزوغ شمس النهار.

وأضاف المرصد المناخي، أن هناك احتمالية تساقط أمطار على جميع المناطق الساحلية خلال الساعات المقبلة، لوجود تقلبات مناخية وانخفاض في درجات الحرارة بشكل متكرر.

الصحة تحذر من تخفيف الملابس

من جانبه، طالب الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة والسكان في شمال سيناء، المواطنين بضرورة الإكثار من شرب السوائل الدافئة، وأخذ الحيطة والحذر من التقلبات المناخية، مشددا على الأمهات عدم تخفيف الملابس للأطفال، والعمل على إغلاق النوافذ بداية من أوقات المساء حتى بزوغ شمس النهار في اليوم التالي.

وأضاف «شوكة»، أن هناك حالات كثيرة مصابة بأنفلونزا حادة تأتي يوميا إلى المستشفيات بالمحافظة، بسبب التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد.