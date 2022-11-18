طقس معتدل بشمال سيناء اليوم.. والعظمى تسجل 22 درجة

تشهد قرى ومدن شمال سيناء، اليوم الجمعة، طقسا معتدلا، حيث بزغت شمس النهار واختفت الغيوم، وارتفعت درجات الحرارة بمقدار درجتين عن أمس وأول أمس، وانطلق الصيادون من أهالي سيناء للصيد في البحر، بعدما هدأت الرياح واستقرت حالة الأمواج.

ارتفاع درجات الحرارة

وذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له، أن درجات الحرارة ارتفعت درجتين لتصبح 22 درجة مئوية بعد أن كانت 20 درجة خلال الأيام الماضية التي شهدت تقلبات مناخية

وأضاف المرصد المناخي، أنه يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة وتهب رياح باردة على جميع الأنحاء في المنطقة أوقات المساء.

تنظيف بيارات الصرف الصحي

بدوره أكد مجلس مدينة العريش، في بيان له، أن عمال المجلس يواصلون رفع أكوام القمامة والأوراق من مخلفات الرياح التي ضربت المنطقة، وأنه تم تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفعت القاذورات من منطقة سوق السمك والعتلاوي وشارع البحر، وطريق المساعيد الغربي.

وأضاف بيان المجلس، أن قسم الصيانة والإشغالات قام بتنظيف بلاعات الصرف الصحي والبيارات الخاصة بتصريف الأمطار، وتم العمل على إصلاح مواسير الصرف التي كانت قد تكسرت بسبب أعمال الرصف في الشوارع الداخلية للمدينة.