طقس الـ72 ساعة المقبلة.. نشاط للرياح والحرارة تصل لـ31 درجة بالصعيد

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، مساء اليوم الجمعة، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ تسود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري وشمال ووسط سيناء، والطرق بين المحافظات والطرق السريعة القريبة من مسطحات مائية وزراعية، وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

حالة الطقس خلال 72 ساعة

تنشط الرياح أحيانا، خلال الثلاثة أيام المقبلة، على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد، مع وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، وعلى فترات متقطعة.

ويسود بداية من غد السبت، حتى الإثنين المقبل، طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا، على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا عى أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة السبت 19 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15.

درجات الحرارة الأحد 20 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16.

درجات الحرارة الإثنين 21 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18.