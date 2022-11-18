البابا تواضروس يجري لقاءات رعوية لمتابعة أوضاع الأديرة والإيبارشيات

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، عددا من الأساقفة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالخارج والداخل، وذلك لمتابعة أوضاع الأديرة والإيبارشيات التابعة للكنيسة الأرثوذكسية.

البابا تواضروس يلتقي عددا ممن الأساقفة

وقال موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، في بيان، إن البابا تواضروس الثاني استقبل، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم الجمعة، الأنبا ساويرس، أسقف ورئيس ديري القديس الأنبا توماس بالخطاطبة وسوهاج، والشهيد مار بقطر بالخطاطبة.

وتابع: كما التقى البابا تواضروس، الأنبا توماس، الأسقف العام للشؤون الديرية، إذ ناقش معهما قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بالعمل في الديرين.

وأوضح: «استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض الملفات المسؤول عنها نيافته».

وأضاف: «البابا استقبل أيضا في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم الجمعة، الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، وذلك لاستشارة قداسة البابا في بعض الأمور الخاصة بخدمته الرعوية».

وأردف: «كما استقبل البابا تواضروس، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا بولس أسقف إيبارشية أوتاوا ومونتريال وشرق كندا، الذي عرض على قداسته بعض الموضوعات الخاصة بخدمته الرعوية بالإيبارشية».

تأتي هذه هذا اللقاء على هامش سيمينار المجمع المقدس المنعقد حاليًا بمركز لوجوس بوادي النطرون.

العيد العاشر لتجليس البابا

وكانت احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بالذكرى العاشرة لتجليس البابا تواضروس الثاني بطريركا للكرازة المرقسية، خلفا للبابا شنودة الثالث، ليكون البابا الـ118 في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية.