«بركة العروس» و«رائد الفضاء» ضمن عروض السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة اليوم

في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي، تنطلق عروض السجادة الحمراء، إذ يعرض اليوم فيلمي «بركة العروس» و«رائد الفضاء»، المشارك في مسابقة «آفاق السينما العربية» لأول مرة عالميًا، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «بركة العروس» لـ باسم بريش

فيلم «بركة العروس»، لـ باسم بريش، وإنتاج لبنان وقطر، تدور أحداثه حول سلمى التي عاشت لسنوات وهي تحمي استقلالها، ولم تحقق راحة البال إلا من خلال التخلي عن كل ما تعلقت به، ولكن الماضي لا يدع «سلمى» وشأنها، إذ يعيد إليها ابنتها ثريا مهزومة ومطلقة تنتظر أن تضع مولودها.

يبدأ الفيلم الذي تبلغ مدته 78 دقيقة، في تمام الساعة 9:45 بالمسرح الكبير.

فيلم «رائد الفضاء» بالسجادة الحمراء

ويعرض اليوم فيلم رائد الفضاء المشارك في المسابقة الدولية، لأول مرة عالميًا، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم رائد الفضاء، لـ نيكولا جيرود، وإنتاج فرنسا، تدور أحداثه حول «جيم» الذي يحلم دائمًا بأن يصبح رائد فضاء، ولكنه رسب في مسابقة التوظيف، وبسبب عدم قدرته على التخلي عن حلمه، كرس جيم نفسه لمشروع حتى يصبح أول هاوٍ يسافر إلى الفضاء، ويبدأ الفيلم الذي تبلغ مدته 110 دقائق، في تمام الساعة 6:45 بالمسرح الكبير.