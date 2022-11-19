الإعلامية إنجي القاضي تعلن انضمامها لقناة «القاهرة الإخبارية»

أعلنت الإعلامية إنجي القاضي، انضمامها لقناة «القاهرة الإخبارية»، لتقديم برنامج جديد على القناة، وذلك بعد فترة من تقديم برنامج «مساء DMC».

إنجي القاضي توجه الشكر لإدارة قناة DMC

وتوجهت الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء DMC» بالشكر لمشاهدي ومتابعي قناة «DMC»، والقائمين على القناة على فترة عملها في برنامج «مساء DMC».

وتابعت: «أحب إني أتوجه بالشكر على هذه الفرصة اللي أخدتها على مدار عام للعمل على هذه الشاشة الجميلة، شاشة DMC، أحب أشكر المشاهدين وأحب أشكر فريق الإعداد، وكل زملائي الموجودين في الاستديو وبالطبع إدارة DMC على الفرصة في إني اشتغل في هذا البرنامج على مدار عام».