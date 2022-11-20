رئيس السنغال: الكل يعمل في شرم الشيخ من أجل تنمية أفريقيا

قدم رئيس السنغال، ماكي سال، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن تنظيم مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، قائلا: «يسعدني وجودي في شرم الشيخ والجميع يعمل معا من أجل تنمية البلدان الأفريقية ولنصبح جزءا من الدول الصناعية».

أفريقيا لا تتسبب في الكثير من التلوث

وأضاف رئيس السنغال، خلال لقاء ببرنامج «زووم أفريقا»، المذاع على شاشة «CBC»، وتقدمه الإعلامية سالي عاطف، أن العالم يواجه آثار تغير المناخ رغم أن أفريقيا لا تتسبب في الكثير من التلوث لأنها لا تزال تتطور صناعيا، وإذا جرى النظر إلى الصورة الكاملة لأفريقيا فسنجد أنها تعاني من آثار تغير المناخ من تصحر وتدمر المناطق الساحلية والجفاف والفيضانات.

وتابع: «نواجه كل هذه الخسائر والأضرار ونحاول أيضا التحول إلى الطاقة النظيفة لتجنب التلوث والانبعاثات لهذا السبب فكرنا في اتفاقية باريس، ووقعنا عليها، وهي تنص على أنه يتعين على البلدان المتقدمة أن تدفع للبلدان الأفريقية والنامية حتى يتمكنوا من الحصول على طاقة جيدة من أجل استدامة الزراعة، إلى جانب الحصول على الدعم المطلوب لإنقاذ كوكبنا».

وواصل: «لكننا نرى أن هذا المجتمع غير فعال، ونطالبهم باحترام مطالبنا، وهذا ليس بالأمر الهين اليسير، لأن جميع البلدان اليوم تعاني من أزمة التضخم، ورغم ذلك علينا إنقاذ الكوكب، وإلا فسيختفي كوكب الأرض، ومع المزيد من التضامن من الممكن أن تدفع البلدان المتقدمة أموالا أكثر عملا بمبدأ من يلوث أكثر، يدفع أكثر، لذا وسنمضي قدما».

وعن العلاقات المصرية السنغالية، قال إن العلاقات بين البلدين وطيدة للغاية، متابعا: «تجمعني بالرئيس السيسي علاقة طيبة، وتعمل الحكومتان بشكل وثيق في مجال الرياضة وكرة القدم، لمصر فريق عظيم وللسنغال أيضا، وتجمعنا بمصر والمصريين علاقات راسخة».

أدعو المصريين للاستثمار بالسنغال

واستكمل: «التقيت مع الكثير من رجال الأعمال أصحاب الشركات، إذ تضم مصر شركات كبرى في مجالات البناء والهندسة إلى جانب إرثها من التاريخ الفرعوني وهذا مهم للغاية في أفريقيا، مصر والمصريين في موضع ترحيب في السنغال فنحن أهل لذلك ولكل شخص مكانه هناك أدعو المصريين للمجيء وتأسيس شركاتهم، لدينا بالفعل بعض الشركات المصرية للاستثمار بمجال الهندسة».