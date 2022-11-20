رئيس دار الكتب: القيادة السياسية تولي ملف الطفل أهمية خاصة على أرض الواقع

انطلق مؤتمر أدب الطفل والجمهورية الجديدة الذي يقام برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق، وأمانة الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية.

نيفين موسى: الرئيس يؤكد أن الاهتمام بالطفل أحد أولويات الدولة

وتحدثت الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس المؤتمر، مؤكدة أن الأطفال هم شباب الغد وعماد المستقبل فإن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي ملف الطفل أهمية خاصة من حيث الدعم والتوجيه والتنفيذ على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن الرئيس يؤكد أن الاهتمام بالطفل والنشء أحد أولويات الدولة بهدف تنشئة جيل جديد مبدع وقادر على تحقيق آمالنا في مستقبل مشرق.

وأكملت: ودار الكتب والوثائق القومية تضع ضمن أولوياتها هذا الأمر الذي يعد محورا أساسيا في خطة التنمية المستدامة، وذلك من خلال الأنشطة والفعاليات وورش العمل والمؤتمرات العلمية التي تناقش كل قضايا الطفل وما يتعلق بشؤونه باستخدام كل الموارد التي تخدم هذا الاتجاه الحيوي.

وكان لدار الكتب والوثائق القومية من خلال مركز توثيق وبحوث أدب الطفل جهود كبيرة في ميدان الطفل وقضاياه من خلال تنظيم ورش عمل شهرية لمناقشة القضايا المهمة التي تتعلق بالأطفال وتنظيم مسابقة خاصة بأدب الطفل، من أجل تفعيل المعرفة والتوعية بأهمية تنمية الطفل ورعايته.

ويأتي مؤتمر هذا العام ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة ليناقش في محاوره المختلفة ما يقارب 26 موضوعا تتناول العديد من القضايا التي تتصل بمشروعات الجمهورية الجديدة في أدب الطفل، الأفكار النمطية والإبداعية بمضمون أدب الطفل وتشكيل الوعي بمفاهيم وقيم الجمهورية الجديدة، وكذلك أدب الطفل والحد من الشائعات في ظل بناء الجمهورية الجديدة، النسق الفكري ورؤى مستقبل أدب الطفل بالجمهورية الجديدة، والتعرف على مشكلات الإنتاج في أدب الطفل المحلي والمنافسة العالمية.

واختتمت أن البراعم هم المشروع المهم لتحقيق الجمهورية الجديدة، وهو يتطلب البحث والدراسه والعمل على رصد ومناقشة كل القضايا التي تمس مسيرة التقدم في تحقيق التطور والتنمية في مجال الطفل بما يعود على المجتمع بالتقدم والرفاهية لأن الأطفال هم عماد المجتمع وشبابه في الغد.

وتدعو دار الكتب والوثائق القومية كافة المؤسسات المعنية بالطفل إلى التعاون من أجل تقديم معرفة متكاملة للنهوض بشئون الطفل، كما نتمنى أن يصبح مجال أدب الطفل محط اهتمام الجميع لما لذلك من عائد عظيم على وطننا العزيز مصر.

الطفل هو الركيزة الفعالة لبناء وطن متقدم

وأكد الدكتور أشرف قادوس أن الطفل هو الركيزة الفعالة واللبنة البراقة التي لا ينبغي التفريط فيها إذا ما أردنا بناء وطن متقدم، وهو ما تستهدفه الدولة المصرية كمحور أصيل ضمن استراتيجيتها التنموية المستدامة، الأمر الذي نكرس لأجله كل جهودنا الرامية لإمداد أطفالنا بأطر الزاد المعرفي التي تجعله قادرًا على تحمل مسؤوليات هذا البناء، ومثل هذه المؤتمرات الثقافية تكسبه القدرة على التعلم والتثقف بالشكل الذي يُشكل هويته المعرفية ويصقل مداركه بعمق الولاء والانتماء لوطنه، وأهمية التصدي للتحديات التي تواجهه.

أهداف مؤتمر أدب الطفل