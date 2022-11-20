أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي اليوم الأحد

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، أسعار العملات كافة ومن بينها، اليورو والدولار والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي والريال السعودي، والتي جاءت قيمة البيع والشراء مقابل الجنيه المصري مختلفة كليا مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي أسعار العملات في البنك المركزي المصري اليوم، كما يلي.

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم

سجل سعر اليوان الصيني في البنك المركزي نحو 3.41 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 3.42 جنيه.

سجل سعر الدينار الأردني في البنك المركزي نحو 34.43 للشراء، بينما سعر البيع نحو 34.57 جنيه.

سجل سعر الريال العماني في البنك المركزي نحو 63.51 للشراء، بينما سعر البيع نحو 63.89 جنيه.

سجل سعر الريال القطري في البنك المركزي نحو 6.65 للشراء، بينما سعر البيع نحو 6.70 جنيه.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 24.45 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 24.53 جنيه.

سجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 25.31 جنيه للشراء، و25.40 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم في البنك المركزي مقابل الجنيه، نحو 6.65 جنيه للشراء و6.68 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك المركزي عند نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الإستراليني في البنك المركزي نحو 29.02 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 29.12 جنيه.

سجل سعر الفرنك السوسري في البنك المركزي نحو 25.77 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 25.87 جنيه.

سجل سعر الين الياباني في البنك المركزي نحو 17.49 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 17.55.

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 79.45 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 79.75 جنيه.