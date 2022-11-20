خروج 24 طالبة من مستشفى نجع حمادي بعد إصابتهن باختناق.. «استنشقن فلفل»

استقبلت مستشفى نجع حمادي العام 32 طالبة مصابات بحالات اختناق، إثر استنشاقهن «رذاذ الفلفل» أو ما يطلق عليه «إسبراي الشطة»، وخرج منهن 24 بعد تلقيهن العلاج اللازم.

الطالبات استنشقن رذاذ الفلفل

وقال الدكتور بدوي المعاون، مدير الإدارة الصحية في نجع حمادى، شمال محافظة قنا، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن 24 طالبة بالمدرسة الزخرفية في نجع حمادي خرجن من المستشفى بعدما تلقين العلاج، وذلك من إجمالي 32 طالبة أصبن باختناق نتيجة استنشاقهن رذاذ الفلفل، أو «أسبراي الشطة».

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا تلقت بلاغا، اليوم الأحد، يفيد بإصابة عدد من الطالبات بحالات اختناق داخل المدرسة الزخرفية في نجع حمادي على خلفية استنشاقهن «أسبريه» داخل الفصل.

12 سيارة إسعاف لنقل الطالبات المصابات

وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغا من غرفة العمليات، بإصابة طالبات بحالات اختناق، داخل المدرسة الثانوية الزخرفية للبنات بنجع حمادي.

وكشفت التحريات الأولية، أن إحدى الطالبات في الفصل استخدمت رذاذ الفلفل «أسبريه»، فاستنشقته بعض الطالبات، ما أسفر عن إصابتهن بحالات إغماء واختناق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، و12 سيارة إسعاف، وجرى نقل المصابات إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقى العلاج.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.