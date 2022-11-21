إتاحة 3 كتب لفراس السواح عبر مؤسسة هنداوي الثقافية.. تحميلها مجانا

أتاحت مؤسسة هنداوي الثقافية 3 كتب للمفكر السوري فراس السواح، بموجب الحصول على حقوق نشر مؤلفاته إلكترونيًا عبر موقع وتطبيق هنداوي، لتكون متاحة سواء للقراءة أو التحميل مجانا للجمهور، وذلك بموجب اتفاق بين الطرفين.

وأتاحت مؤسسة هنداوي أولى مؤلفات فراس السواح على موقع وتطبيق هنداوي، وهي مُغامرة العقل الأولى: دراسة في الأسطورة: سوريا وبلاد الرافدين، ولغز عشتار: الألوهة المؤنثة وأصل الدين و الأسطورة، ودين الإنسان: بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني، وستتوالى إتاحة باقي المؤلفات خلال الأسابيع القادمة حسب بيان هنداوي.

وحسب موقع «هنداوي»: فراس السواح مفكِّرٌ ومؤرِّخٌ بارز في تاريخ الأديان، وفيلسوفٌ مُغامِر، وأحد أبرز المفكِّرين العرب الذين أبحروا خارج النَّسَق الديني النمطي، وقدَّم رؤيةً مُغايِرة عما هو سائدٌ من أفكار عقائدية.

من هو فراس السواح؟

هو مولود في حمص عام 1941 م، درس الاقتصادَ في جامعة دمشق، وتخرَّجَ منها عام 1965م، ثم انتسب إلى قسم الفلسفة.

استهوَته دراسة تاريخ الأديان مبكرا، فكتب في الدوريات السورية منذ عام 1958م، ونشر أبحاثَه الأولى في الآداب اللبنانية عام 1960م. وفي عام 1976م أصدَر كتابه «مُغامَرة العقل الأولى»، ثم أصدر عام 1985م كتابَه الشهير «لغز عشتار: الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة».

وتفرغ منذ عام 1986م لدراسة تاريخ الأديان بشكلٍ مستقل، فصدرت له الكثير من الكتب، مثل: «كنوز الأعماق: قراءة في مَلْحمة جلجامش»، و«الوجه الآخَر للمسيح»، و«الإنجيل برواية القرآن»، و«طريق إخوان الصفاء»، و«ألغاز الإنجيل»، و«القصص القرآني ومتوازياته التوراتية».

كما أصدَر في الصين بالتعاوُن مع الدكتور «تشاو تشنج كو» كتابًا باللغتَين الصينية والعربية عن الحكيم الصيني «لاو تسو». كما أسهم بكتابَين باللغة الإنجليزية صدرا في بريطانيا، هما: «أورشليم بين التوراة والتاريخ»، و«جدليات إسرائيل القديمة وبناء الدولة في فلسطين».

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