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قناة الحياة تبرز جهود الداخلية في أسبوع: ضبط 308 عناصر إجرامية شديدة الخطورة

كتب:

شريف سليمان
07:25 م | الأحد 20 نوفمبر 2022
الحياة

الحياة

عرضت قناة الحياة، تقريرا، عن جهود وزارة الداخلية في مجال الأمن العام خلال أسبوع، إذ بذلت الوزارة، جهود متميزة على مستوى الجمهورية، حققت خلالها نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة.

ومن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 308 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 20 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا، أبرزها قتل، سرقة، سلاح، ومخدرات.

وضُبط معهم 169 قطعة سلاح ناري، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة، وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظة دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال، بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 66 متهما.

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