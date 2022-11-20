حدائق الإسكندرية.. تاريخ «المنتزه وأنطونيادس» في أمان

عمليات تطوير كبرى تشهدها حديقتا المنتزه وأنطونيادس التاريخيتان فى قلب الإسكندرية واللتان تتحولان إلى مقصد سياحى متطور، بجانب كونهما متنزهات خلابة تجذب الأعين وتحافظ على البيئة، دون أى تجريف أو قطع لأشجارهما التاريخية عكس ما زعم البعض.

«مستحيل أن نجرف أشجارنا التاريخية، وما يتم من أعمال هو تطوير وتقليم للأشجار فى حدائقنا التاريخية كحدائق المنتزه وأنطونيادس»، هذا ما قاله اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مضيفاً لـ«الوطن»، أن التطوير المقرر بكلتا الحديقتين يتم بشكل محسوب ومدروس وعلى يد خبراء ومتخصصين فى مجال الزراعة لاستعادة الشكل الجمالى والتاريخى لها. وأكد أنه يوجد اهتمام كبير بالحدائق العامة بالإسكندرية، والحفاظ على التراث الحضارى والتاريخى لها، نافياً وجود أى تجريف أو قطع للأشجار التاريخية، سواء بحديقة أنطونيادس أو حدائق المنتزه. وأشار إلى أن مصر دولة كبيرة وعريقة تدرك جيداً قيمة تراثها الحضارى والتاريخى وتعمل جاهدة على الحفاظ عليه وحمايته.

المحافظ: التطوير يتم بشكل محسوب ومدروس ونقدِّر تراثنا ونعرف قيمة الحدائق التراثية

20 عاماً من الإهمال عاشتها حديقة أنطونيادس، بحسب «محافظ الإسكندرية»، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه بإعادة الحياة للحديقة وإنقاذ الأشجار التراثية التى يتجاوز عمرها 500 عام بعد تعرُّض أجزاء من التماثيل الأثرية «المرمر والألبستر» للكسر، وتهالك البوابة الرخامية الأثرية والأسوار المحيطة بالحديقة، لتتحرك الأجهزة التنفيذية المختصة بتطوير الحديقة بالمحافظة لاستعادة الصورة القديمة الجميلة لحديقة أنطونيادس حتى يستمتع بها أهالى ومواطنو الإسكندرية.

الصورة المعتمة التى أصبحت عليها حديقة أنطونيادس كان لا بد من تغييرها، فبدأ العمل برفع أكثر من 100 طن مخلفات منها، ويتم حالياً ترميم التماثيل من قبَل أساتذة مختصين بكلية الفنون الجميلة، وتحت إشراف هيئة الآثار.

تهذيب الأشجار وإعادة تشكيلها كما كانت فى سابق عهدها

التطوير شمل الأشجار أيضا، حيث يجرى تهذيب الأشجار وإعادة تشكيلها كما كانت فى سابق عهدها، حسب محافظ الإسكندرية، موضحاً أنه جارٍ إنشاء بنية تحتية للحديقة بالكامل وتخصيص 4 أماكن لإنشاء دورات مياه لخدمة الجمهور فى أنحاء الحديقة، وبالنسبة للبوابات جرى الانتهاء من إنشاء البوابة الرئيسية بشارع ألبرت الأول فى سموحة، وكانت متهالكة بالكامل، وجارٍ العمل على صيانة البوابة الأثرية الرخامية للحديقة، إضافة إلى 3 بوابات أخرى، وجارٍ العمل على إنشاء الأسوار المحيطة بالحديقة بالكامل، وفيما يتعلق بصيانة المشاتل لفت المحافظ إلى أنه جرى عمل صيانة كاملة للصوب الزراعية وجارٍ تركيبها حالياً.

وبحسب البيانات الرسمية لمشروع تطوير حديقة المنتزه، الذى صدر به قرار جمهورى، تتضمن الأعمال إنشاء جزيرة شاى، وإنشاء مارينا يخوت عالمى، وإنشاء عين إسكندرية بارتفاع 65 متراً، وتطوير الحدائق الملكية، وتطوير المبانى الأثرية، وتطوير متحف يخت «فخر البحار» الخاص بالملك فاروق، وتطوير فندق فلسطين وزيادة عدد الغرف، وتطوير فندق قصر السلاملك وزيادة عدد الغرف، وتطوير منتجع بالما الذى يضم 225 غرفة فندقية وڤيلات، ومركز معارض واحتفالات، وإنشاء الحديقة الاستوائية، وإنشاء حديقة معلقة.

كما يتضمن مشروع التطوير إنشاء نادٍ رياضى، وإنشاء كورنيش مفتوح، وتطوير وإنشاء 650 كابينة على شواطئ عايدة ونفرتيتى ونفرتارى، والاهتمام بالأشجار النادرة الموجودة ورعايتها ووقايتها من الأمراض وإضافة أنواع أشجار أخرى موفرة للمياه مع تنفيذ أنظمة رى حديثة مستدامة باستخدام طاقة نظيفة.