3 انفجارات قوية تهز شمال «ميليتوبول» الأوكرانية

هزت 3 انفجارات قوية بالقرب من محطة السكة الحديد في قرية «فيسيلي» شمال «ميليتوبول» بمنطقة «زابوريجيا» جنوب شرقي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وكانت «وكالة الطاقة الذرية»، قالت في وقت سابق، إن الانفجارات التي شهدها محيط محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، هجوما مباشرا قد يؤدي إلى حادث نووي له عواقب وخيمة، ووصف المدير العام للوكالة رافائيل جروسي، في حوار مع قناة «بي إف إم» الفرنسية الوضع حول المحطة بالخطير للغاية.

وفي وقت سابق، قصفت أوكرانيا، بالمدفعية، محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، ما أسفر عن أضرار بالمنشآت الاستراتيجية، وفقا لما ذكره مستشار المدير العام لشركة «روس اينيرجو آتوم»، رينات كارتشا، مشيرا إلى أطلاق 12 صاروخاً، بينهم 6 أصابوا محيط نافورة تبريد، واثنيين في مخزن النفايات النووية الجافة.

جروسي يعتزم زيارة روسيا وأوكرانيا ومحطة «زابوريجيا»

وأكد جروسي، أن المفاعلات النووية بمحطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، لم تتأثر بينما طالت الضربات مناطق تخزين الوقود الجديد والمستنفد.واعتبر جروسي أن الهجمات على محيط محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، متعمدة ومستهدفة، وأضاف المدير العام لـ«وكالة الطاقة الذرية»، أن خبراء الوكالة سيقيمون، اليوم الاثنين، الأضرار التي لحقت بالمحطة إذا سمح الوضع بذلك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف جروسي، أنه ينوي زيارة روسيا وأوكرانيا ومحطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، في مهمة طارئة لبحث إنشاء منطقة أمنية حول المحطة، مشيرا إلى إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

طلب أوكراني بإرسال بعثات إلى 3 مواقع

وتابع المدير العام لـ«وكالة الطاقة الذرية» قائلا، إن وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، طلب إرسال بعثات إلى 3 مواقع أخرى في أوكرانيا، وأوضح جروسي، أن الرحلات ستبدأ الأسبوع المقبل.

من جانبها، حذرت السلطات البريطانية، من خطر وقوع أسلحة يزود الغرب، أوكرانيا بها، في أيدي الإرهابيين، وجاء تحذير «لندن» على لسان رئيس «الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة»، جراهام بيجار، لصحيفة «التايمز» المحلية.

من جانبها، قالت وسائل إعلام بريطانية، إن «لندن»، تواصل شراء نفط روسيا، رغم وقف السلطات البريطانية واردات النفط في إطار العقوبات الغربية المفرضة ضد «موسكو»، وأشارت صحيفة «صنداي تايمز» المحلية، إلى وصول 39 ناقلة نفط روسية تزيد قيمتها عن 200 مليون يورو إلى الموانئ البريطانية منذ نهاية فبراير الماضي، مضيفة أن هذه الشحنات لم تصنف على أنها روسية.

وقدرت إمدادات نفط روسيا التي وصلت إلى بريطانيا في يونيو ويوليو الماضيين، بمبلغ 80 مليون يورو، فيما تقدر قيمة النفط الذي تم شحنه منذ مارس الماضي، إلى المملكة المتحدة بـ925 مليون دولار.

من جانبها، أعلنت وزارة داخلية بيلاروسيا، تفكيك خلية تخريبية، حاولت تنفيذ أعمال إرهابية، تدرب عناصرها في دول غربية، مشيرة إلى اعتقال جميع أعضائها، فيما حث حلف شمال الأطلسي «الناتو»، السويد وفنلندا على تكثيف جهودهما في مكافحة الإرهاب، والتعاون على هذا الصعيد مع الدول الأعضاء، بما فيها تركيا.