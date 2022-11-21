فوز 10 عملاء للبنك الأهلي بباقة سفر متكاملة لكأس العالم في قطر

نظم البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة فيزا، احتفالية لتسليم الجوائز للفائزين في الحملة الترويجية FIFA 2022™ لبطاقات ائتمان فيزا البنك الأهلي المصري لحضور مباريات كأس العالم في قطر، والتي فاز فيها 10 من عملاء البنك، حاملي البطاقات الائتمانية فيزا البنك الأهلي المصري، بباقة سفر متكاملة لحضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA 2022™ في قطر.

باقة لحضور إحدى مباريات كأس العالم

وأشار كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إلى أن كل فائز حصل على باقة لحضور إحدى مباريات فيفا كأس العالم قطر 2022، تتضمن اصطحاب مرافق واحد، شاملة تذاكر الطيران ورحلة ذهاب وعودة إلى العاصمة القطرية، وإقامة بغرفة مزدوجة في فندق 5 نجوم، كما تشمل الجائزة خدمة توصيل من وإلى مطار الدوحة ومن وإلى أماكن المباريات لمزيد من وسائل الراحة للفائزين، وبطاقة مسبقة دفع بمبلغ يتراوح من 300-400$ لكل باقة سفر وفقا وعدد أيام إقامة الفائزين، مع اتاحة دخول Visa Everywhere Lounge بالمطار بالإضافة إلى الاستمتاع بخدمة Visa Concierge بالفندق.

اختيار الفائزين تم إلكترونيًا

وأضاف أن اختيار الفائزين تم إلكترونيًا أعلى 10 عملاء من حاملي بطاقات فيزا الائتمانية الذين قاموا بأعلى عدد حركات للمشتريات من خلال ماكينات الـ POS أو الشراء عبر الانترنت، وتم تسليم الجوائز بحضور داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وملاك البابا، رئيس شركة فيزا في مصر.