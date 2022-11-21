الاتحاد النوعي للمناخ: نتائج COP27 جيدة.. المؤتمر تجاوز التعهدات بالتنفيذ

قالت الدكتورة صافيناز صادق، عضو مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، وسفير المناخ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد النوعي للمناخ، إنّ نتائج مؤتمر المناخ COP27 مرضية، إذ إنّها حققت الهدف من شعارها الخروج من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وهو ما حدث بالفعل، مؤكدة صعوبة المفاوضات بين الدول الصناعية الكبرى المتسببة في الأزمة المناخية وبين الدول النامية.

تخصيص 90 مليار دولار لمصر وأفريقيا

وأضافت «صادق»، في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أنّ جهود مصر نجحت في الحصول على العديد من النتائج المرضية كحصولها على 83 مليار دولار للصندوق السيادي في مصر مع 9 من المطورين العرب والأجانب، وتخصيص 8.5 مليار خاص بالدول الأفريقية منها دولة جنوب أفريقيا؛ للتحول من استخدام الوقود الأحفوري للطاقات المتجددة، ودعم صندوق الاستثمار الأوروبي لمصر بـ1.5 مليار دولار لملف المياه.