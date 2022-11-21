إصابة 6 أشخاص في تصادم بين سيارتي ملاكي وميكروباص بالقليوبية

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتي ملاكي وميكروباص بمنطقة مفارق الزقازيق اتجاه مدخل مدينة بنها، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الفني لفحص السيارات وبيان ملابسات الحادث وطلب تحريات المباحث والاستعلام عن حالة المصابين.

تفاصيل تصادم مفارق الزقازيق

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي، وميكروباص بمنطقة مفارق الزقازيق اتجاه مدخل مدينة بنها.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارات إسعاف مجهزة وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي،لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص والمعاينة الأولية تبين أن الحادث بسبب تصادم ملاكي وميكروباص نتيجة السرعة الزائدة، وتم إخلاء الطريق من آثار الحادث على جانبي الطريق لتسيير الحركة المرورية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.