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«الحياة» تعرض تقريرا عن الوحدة الصحية بـ«الغريب» في أسيوط.. تكلفتها 35 مليون جنيه

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شريف سليمان
06:15 م | الإثنين 21 نوفمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا، عن تواصل العمل في مشروع إنشاء وحدة صحية بقرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم ضمن مبادرة حياة كريمة بأسيوط.

وجاء في التقرير، أن الوحدة الصحية بقرية الغريب تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كما أنها مقامة على مساحة 1560 متر مربع.

وذكر التقرير الذي عرضته قناة الحياة، أن وحدة الغريب تضم مبنى بمساحة 650 متر مربع بارتفاع 3 طوابق، وتقدم خدمات طبية لأكثر من 8 آلاف نسمة بقرية الغريب وتوابعها.

وتبلغ تكلفة إنشاء الوحدة الصحية بقرية الغريب 35 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 40%، كما أنه يوفر 50 فرصة عمل يوميا.

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