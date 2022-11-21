«تايم» الأمريكية: «COP27» أنهى حالة عدم المساواة المناخية بين الدول

ذكرت مجلة «تايم» الأمريكية، أن الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف، والذي اختتم أعماله أمس الأول في مدينة شرم الشيخ، اتفقت على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة الآثار الناجمة عن تغير المناخ، ووصفت المجلة هذه الاتفاق بـ«الإنجاز» غير المسبوق في القرارات الأممية الخاصة بالمناخ، خاصة أنه اُتخذ بالإجماع.

إنهاء حالة عدم المساواة المناخية

وقالت المجلة، إن أهم النقاط الإيجابية الخاصة بالمؤتمر، هو إنشاء هذا الصندوق، حيث أن تغير المناخ تسبب في حالة من عدم المساواة المناخية بين البلدان، وزاد من تفاقم الآثار الضارة، حيث حصلت البلدان الغنية على ثرواتها من الوقود الأحفوري، تاركةً البلدان الفقيرة التي لم تستفد من تلك الانبعاثات مطالبة بدفع بفواتير ضخمة بسبب التأثيرات المناخية.

واأضافت، أن الدول الفقيرة تحملت العبء الأكبر من آثار تغير المناخ، بسبب موقعها الجغرافي جنوب خط الاستواء، مشيرة إلى أنه بعد عقود من الدعوات لتعويض ضحايا المناخ في العالم النامي، استطاع مؤتمر شرم الشيخ أخيرا في الخروج باتفاقية لإنشاء صندوق من شأنه معالجة الخسائر والأضرار.

إصلاح الهيكل المالي العالمي

وتابعت المجلة، أن أحد النقاط المهمة الأخرى التي أسفر عنها مؤتمر شرم الشيخ هو الدعوة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، بحيث يتماشى بشكل أفضل مع أهداف المناخ، والفكرة هنا هي تعديل صلاحيات بنوك التنمية المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، لضمان تدفق تمويل أكبر لمشروعات التحول إلى الطاقة النظيفة، والجهود المبذولة للتكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري.

ونقلت المجلة عن لورانس توبيانا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المناخ الأوروبية قوله: «إن الوقت أصبح مناسبا، لقد بدأ العالم يفهم تأثيرات المناخ على أنها مخاطر تؤثر أيضا على الاقتصاد».